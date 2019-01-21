الذهب مستقر وسط تحسن الإقبال على المخاطرة

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، وسط تحسن في إقبال المستثمرين على المخاطرة قابلته توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر #الذهب في المعاملات الفورية عند 1281.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، بينما هبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1281.10 دولار للأوقية.

وقبل أقل من أسبوعين على أول اجتماع لمجلس الاحتياطي#الفيدرالي في العام الجديد، لم يترك المسؤولون مجالاً للشك بشأن استعدادهم لوقف زيادة أسعار الفائدة لفترة على الأقل.

ويخشى الكثيرون في مجلس الفيدرالي من أن ينال تباطؤ النمو العالمي وهبوط الأسهم في الربع الأخير والإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية من ثقة المستهلكين والإنفاق.

وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1382 دولارا للأوقية، وكان المعدن قد بلغ مستوى قياسياً تجاوز 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وذكر محللون في ايه.إن.زد أن البلاديوم ارتفع 9.5% منذ بداية الشهر، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات في جنوب أفريقيا وروسيا، ما يبقي على الشح في السوق وسط طلب قوي.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 15.30 دولار للأوقية بينما فقد البلاتين 2.2% مسجلاً 797.50 دولار للأوقية.