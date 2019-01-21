عين بنك "وربة" على "كميفك" بعد فشل صفقة "غلوبل"

كشف "البنك الأهلي المتحد" وبنك "المتحد الكويت"، عن مشاورات مع بنك "وربة" تتعلق باحتمال بيع أسهمهما في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك"، لكن ليس من المؤكد أن تؤدي المشاورات إلى اكتمال الصفقة في هذه المرحلة.

في الإطار ذاته، أفاد بنك "وربة" بأنه يجري مشاورات مع "الأهلي المتحد البحرين" و"المتحد الكويت" لشراء أسهمهما (ملكيتهما) مجتمعة في شركة "كميفك" بإجمالي 74.3%، إذ يملك الأول 24.75% والثاني 49.55%، وأنه في حال المضي قدماً في هذه الصفقة سيكون ذلك خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية حين الوصول إلى اتفاق نهائي.

وتدور معلومات صحافية عن صفقة محتملة بـ10 ملايين دينار بسعر 52 فلساً للسهم، لكن الصفقة تحتاج وقتاً لإتمامها حيث تتطلب فحصاً نافياً للجهالة قد يستغرق أشهراً، إضافة إلى أن الصفقة ستلزم "وربة" بتقديم عرض إلزاملي لكامل حملة أسهم "كميفك" باعتبار أنها تفوق 50% من الملكية.

وكان سهم "كميفك" تصدر قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً في #بورصة_الكويت أمس الأحد، بصعوده %11.1 إلى 51 فلساً مقترباً من القيمة الدفترية للسهم الجاري التفاوض حولها، وتم تداول 1.8 مليون سهم بقيمة إجمالية عند 90 ألف دينار، من خلال 98 صفقة، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 13.5 مليون دينار.

ويسعى بنك "وربة" للحصول على ذراع استثمارية على غرار البنوك الكويتية الأخرى، في إطار استراتيجية للبنك لتوسيع أنشطته، وكان فشل في محاولة الاستحواذ على شركة "غلوبل" التي استحوذت عليها شركة "كامكو للاستثمار" لتصبح ضمن مجموعة "كيبكو".