توقع تدفقات بـ 7 مليارات دولار للسندات السعودية

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش "BANK OF AMERICA" إن #السعودية قد تشهد تدفق 7 مليارات دولار إضافية على أسواق سنداتها السيادية مع تأهب المستثمرين لإدراج سندات المملكة على مؤشر رئيسي الشهر الحالي.



وكان جيه.بي مورغان أبلغ المستثمرين في سبتمبر/أيلول أن السعودية وأربع دول خليجية أخرى ستنضم إلى مؤشراته لسندات #الأسواق_الناشئة الحكومية، وهي مؤشرات أداء مرجعية رئيسية يستخدمها المستثمرون الدوليون، في خطوة ستجذب على الأرجح استثمارات جديدة بمليارات الدولارات إلى سندات تلك الدول.



وبإلقاء نظرة أوسع على #الإصدارات السعودية، يقدر بنك أوف أميركا ميريل لينش أن أسعار #النفط التي تقل عن السعر المفترض في الميزانية، وزيادة الإنفاق ربما يؤديان إلى اقتراض كبير من الخارج.



وقال البنك "عند سعر قدره 70 دولارا لبرميل النفط، ربما يدور #الاقتراض_الخارجي من خلال مزيج من السندات والصكوك والديون، بين 22 و33 مليار دولار في 2019".