الموافقة على طرح صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار

أعلنت #هيئة_السوق_المالية قرارها المتضمن الموافقة لـ"شركة الجزيرة للأسواق المالية" على طرح وحدات "#صندوق_الجزيرة_للمرابحة بالدولار الأميركي" طرحاً عاماً.

ونوهت الهيئة في إعلانها بأن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ودعت الهيئة المستثمرين للاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

كما نوهت الهيئة بأنه "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".