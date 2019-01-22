جاذبية الذهب تنحسر بفعل صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وحامت بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث رفع ارتفاع الدولار تكلفة المعدن الأصفر للمشترين من حائزي العملات الأخرى على الرغم من تزايد المخاوف بشأن تباطؤ عالمي.

وهبط #الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1278.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن والعشرين من ديسمبر عند 1276.31 دولار أمس الاثنين.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1278.70 دولار للأوقية.

وحام #الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، مقابل عملات منافسة اليوم. وضغط ارتفاع الدولار على الذهب، الذي قفز أكثر من 10% منذ منتصف أغسطس، لأسباب أبرزها الاضطرابات في سوق الأسهم وتراجع العملة الأميركية.

وتلقى الدولار دعماً من بيانات اقتصادية صينية ضعيفة.

وتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من العام الماضي تحت ضغط تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية الأميركية، مما قاد نمو 2018 لأدنى مستوى في نحو ثلاثة عقود، وفقاً لما أظهرته بيانات يوم الاثنين.

وتماسك السعر الفوري للبلاديوم، الذي بلغ مستوى قياسياً عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، بفعل استمرار نقص المعروض وزيادة الطلب عند 1362.50 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.1% إلى 15.21 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2% إلى 789.50 دولار للأوقية.