القويز: سيسمح للأجانب بتملك أكثر من 50% بشركات السعودية

توقع رئيس مجلس إدارة هيئة #السوق_المالية_السعودية محمد القويز تدفق مبالغ بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار للاستثمار في سوق #الأسهم السعودية بسبب ترقية السوق على مؤشرات الأسواق الناشئة.

وأضاف القويز في مقابلة مع "العربية" على هامش مشاركته في #المنتدى_الاقتصادي العالمي في مدينة #دافوس السويسرية اليوم، أن "هذه التدفقات المتوقعة جزء منها أموال ساكنة، والجزء الآخر استثمارات نشطة سوف تتحرك بعد قرار الترقية".

وكشف أن "المستثمر الأجنبي سيكون بإمكانه تملك أكثر من 50% بالشركات السعودية" في تطور سيجذب المزيد من التدفقات الأجنبية للسوق المالية السعودية.

وأكد القويز للعربية أن "عدد المستثمرين الأجانب تضاعف 3 مرات ترقبا لترقية السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة".

وأوضح أن عدد المستثمرين الأجانب يبلغ أكثر من 450 مستثمراً بسوق السعودية.

كما أشار إلى ارتفاع نسبة تملك الأجانب إلى حوالي 5% في سوق الأسهم السعودية.

وأرجع القويز الفضل في تدفق المزيد من الاستثمارات إلى السوق السعودية إلى القرارات الأخيرة التي سهلت دخول المستثمرين الأجانب.

لكنه قال إن مقارنة السوق السعودية مع أسواق أخرى مفتوحة للأجانب منذ زمن وجرى ضمها للأسواق الناشئة قد تكون غير دقيقة، لأن "فترة تعرض السوق السعودي للأجانب قصيرة، إذ لم يفتح لاستثماراتهم إلا منذ العام 2015".

ومن المرتقب ترقية مؤشر سوق الأسهم السعودية على مؤشرات الأسواق الناشئة، بدءا من مارس 2019 على 5 مراحل تنتهي في أول 2020 بالنسبة لمؤشر "فوتسي راسل".

أما بالنسبة لمؤشر MSCI "إم إس سي آي" فإن مواعيد المراجعة للترقية ستكون في شهري مايو وأغسطس من العام الحالي 2019.