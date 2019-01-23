الإسترليني يخترق 1.3‬ دولار وسط مراهنات "البريكست"

ارتفع الجنيه الإسترليني فوق ‭‭1.3‬‬ دولار، اليوم الأربعاء، بفضل مؤشرات على أن المشرعين البريطانيين سيتحركون للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق".

ومع ضيق الوقت المتبقي حتى الموعد النهائي للانفصال البريطاني في 29 مارس، لا يوجد اتفاق في لندن بشأن كيفية خروجها من أكبر تكتل تجاري في العالم أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه.

لكن حزب العمال البريطاني المعارض قال اليوم الأربعاء إن "من المرجح بشدة" الأسبوع المقبل أن يدعم تعديلاً يمكن أن يحول دون خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي بدون اتفاق. ويُنظر إلى انسحاب بريطانيا "دون اتفاق" على أنه أسوأ سيناريو للإسترليني.

ودفع ذلك العملة البريطانية للارتفاع ‭‭0.3‬‬% مقابل الدولار، وبلغت ‭‭1.3005‬‬ دولار وهو أعلى مستوى في شهرين. كما صعد #الإسترليني للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الأوروبية الموحدة ليصل إلى ‭‭87.45‬‬ بنس لليورو.