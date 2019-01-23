بعد فشل مفاوضات الدمج.. وقف تداول "سوديك" و"مدينة نصر"

قررت إدارة #البورصة_المصرية وقف التعامل على أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" وذلك بدءاً من جلسة اليوم الأربعاء.

وأوضحت البورصة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنه تقرر إيقاف التعامل على سهم شركة #مدينة_نصر بجلسة اليوم، مع تعليق العروض والطلبات.

كما قررت في الوقت نفسه، وقف التعامل على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار " #سوديك" لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات إدارة البورصة.

وأعلن مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تعذر استكمال التفاوض مع السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بشأن عرض شراء سوديك لها.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلنت "سوديك" أنها تعتزم من حيث المبدأ تقديم عرض شراء إجباري على أسهم مدينة نصر عن طريق التبادل المباشر للأسهم، مبادلة بأوراق مالية فقط.

وفي أبريل الماضي أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن مجلس الإدارة ناقش مقترح التعاون مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"سوديك" إما بالدمج وإما بالاستحواذ.

وكانت مدينة نصر للإسكان، قد قالت في وقت سابق إنها ستقوم بدارسة عرض "سوديك" بنيتها لتقديم عرض شراء إجباري عن طريق التبادل المباشر للأسهم (مبادلة أسهم فقط).

وفي منتصف أكتوبر الماضي، أفصحت "سوديك" عن نيتها عن التقدم بعرض شراء، وتم منحها حينها مدة لا تجاوز 60 يوماً لتقديم العرض.

وقرر مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، تعيين مكتب زكي هاشم وشركاه مستشاراً قانونياً لصفقة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك، والخاص بنيتها تقديم عرض شراء إجباري عن طريق التبادل المباشر للأسهم (مبادلة أسهم فقط).

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية على موافقتها في وقت سابق من الشهر الجاري على مد المهلة الممنوحة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لتقديم عرض شراء إجباري على مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وتقدمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بطلب للهيئة لمد مهلة تقديم عرض شراء إجباري على أسهم مدينة نصر لمدة جديدة لا تتجاوز 60 يوماً.