"تداول": إدراج أدوات دين حكومي بـ5.37 مليار ريال الأحد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية " #تداول " الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.37 مليار ريال (5،370،000،000) ريال التالية تفاصيلها:

1. الإصدار رقم 5-1-2019 بقيمة إجمالية تبلغ 195،000،000 ريال.

2. الإصدار رقم 10-1-2019 بقيمة إجمالية تبلغ 5،175،000،000 ريال.

على أن يتم إدراج وتداول #أدوات_الدين_الحكومية ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وفي بيان متصل، أشارت شركة #السوق_المالية_السعودية إلى زيادة في إصدار رقم 10-9-2017 (رمز تداول:5251 ) بقيمة 1.73 مليار ريال (1,725,000,000 ريال سعودي) ليصل إلى 2.43 مليار ريال ( 2،425،000،000 ريال).

على أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم (الخميس) 24/01/2019م.