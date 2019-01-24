الذهب مستقر بعد تأثر الدولار باستمرار الإغلاق الأميركي

استقر الذهب اليوم الخميس مدعوماً بتراجع الدولار بفعل بواعث القلق من أن إغلاقاً مطولاً للحكومة الأميركية سيكبح النمو الاقتصادي.

وبلغ السعر الفوري للذهب 1282 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% لتسجل 1281 دولاراً للأوقية.

وقال مايكل مكارثي مدير استراتيجية السوق في "سي.ام.سي ماركتس"، إن انخفاض #الدولار يدعم #الذهب في الوقت الحالي.

لكنه حذر من أن مكاسب سعر المعدن يحدها ضعف مشتريات المستثمرين، بفعل مؤشرات من الرسوم البيانية التي يستخدمها المتعاملون الفنيون.

وقال: "مشكلة الذهب هي وجود مقاومة كثيفة جداً حول 1290 و1310 دولارات. تراجع الدولار أكثر قد يكون داعماً. لكننا بحاجة إلى شيء لدفع الذهب حقاً لاختراق مستوى المقاومة".

ونزل البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1345دولاراً للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، بفضل تراجع المخزونات وزيادة الطلب.

وهبطت الفضة 0.2% إلى 15.32 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3% إلى 792 دولاراً.