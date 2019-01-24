تقلبات "العملات الناشئة" تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر

هبطت مؤشرات تقيس تقلبات الليرة التركية والروبل الروسي والراند الجنوب إفريقي، إلى أدنى مستوياتها في حوالي ستة أشهر أمس الأربعاء، مع استمرار التحسن في معنويات المستثمرين تجاه #الأسواق_الناشئة.

وهبط مؤشر تقلبات #الليرة_التركية على مدار ثلاثة أشهر إلى 17.30، بعدما كان فوق 45 في أغسطس. وبالنسبة للروبل، تراجع المؤشر إلى 11.2 من 16.5 في سبتمبر، في حين بلغ مؤشر تقلبات الراند 14.95 هبوطاً من حوالي 23 في سبتمبر.

وتحسنت المعنويات تجاه الأسواق الناشئة منذ ديسمبر، بفعل إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خففت مخاوف المستثمرين بشأن موجة أخرى من زيادات #أسعار_الفائدة.