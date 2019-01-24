"نماء للكيماويات" تعلن سحب مساهمين طلب عزل مجلس الإدارة

أعلنت #شركة_نماء_للكيماويات تلقيها خطاباً من مساهمن كانوا قد طلبوا سابقاً عزل أعضاء مجلس الإدارة يفيد بسحب هذا الطلب.

وكانت شركة نماء قد أعلنت في 19 نوفمبر الماضي استلامها طلبا من قبل بعض المساهمين عقد جمعية عامة للمساهمين للنظر في عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي سياق متصل أعلنت #نماء_للكيماويات تعلن صدور قرار من مجلس الإدارة بالعدول عن الاستقالة المقدمة في 7 يناير الجاري، وإنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي والتي بدأت بتاريخ 19/04/2018م وتنتهي بتاريخ 18/04/2021م على أن يعرض طلب الإنهاء على الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

وسوف يتم دعوة الجمعية العامة للنظر في التصويت على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي، التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد في حالة الموافقة على البند الأول.