تعرف على أهم أرقام حققتها البورصة المصرية في أسبوع

على الرغم من إغلاق #البورصة_المصرية لجلسات الأسبوع الجاري على تباين، لكنها تمكنت من تحقيق بعض الأرقام في مقدمتها تحقيق الأسهم المدرجة لمكاسب أسبوعية بلغت نحو 3.6 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 13506 نقطة، مقابل نحو 13482 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي رابحاً نحو 24 نقطة.

وصعد سهم البنك #التجاري_الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 5.53% عند مستوى 83.99 جنيه، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في أربعة أشهر. وبلغت قيمة التداول على السهم نحو 291.4 مليون جنيه، عبر 3.5 مليون سهم.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.15% عند مستوى 672 نقطة. وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.13% عند مستوى 1695 نقطة.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 120.86 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما سجل المتعاملون العرب صافي شراء بقيمة 25.56 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات #الأجانب غير العرب صافي بيع بلغ نحو 150.95 مليون جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافي بيع بلغ نحو 217.42 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات #المستثمرين المصريين نحو 71.76% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب على نسبة 22.24%، والعرب على 6% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على 52.54% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.46%.

وسجلت المؤسسات والصناديق صافي بيع يبلغ نحو 95.74 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 4.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، في حين بلغت كمية التداول نحو 524 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت نحو 5.5 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 903 ملايين ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال جلسات الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول بها نحو 2.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 3.9 مليون ورقة منفذة على 498 عملية خلال الأسبوع الجاري.

واستحوذت الأسهم على 77.76% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.24% من إجمالي تداولات الأسبوع.