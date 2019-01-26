الأسهم الأميركية تصعد مع إنهاء أطول إغلاق حكومي

أغلقت #الأسهم_الأميركية مرتفعة بعد موجة صعود واسعة النطاق مع ترحيب #المستثمرين بأنباء التحرك صوب إنهاء مؤقت لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 175.92 نقطة بما يعادل 0.72 بالمئة ليصل إلى 24729.16 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 21.27 نقطة أو 0.80 بالمئة مسجلا 2663.6 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 91.40 نقطة أو 1.29 بالمئة إلى 7164.86 نقطة.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب وقع مساء الجمعة (بالتوقيت الأميركي)، الاتفاق المؤقت لإنهاء #الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية بعد إقرار الكونغرس. وبتوقيع ترمب عقب إقرار مجلسي الشيوخ والنواب، أصبح هذا الاتفاق قانونا.

وقبيل توقيع ترمب، انضم مجلس النواب الأميركي إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية ولكنه رفض منح ترمب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.