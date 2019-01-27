بورصة الكويت تجري اختبارات تمهيدية للمرحلة الثالثة

تجري #بورصة_الكويت، اليوم، إجراء اختبارات تمهيدية المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق المالي.

وتضم المبادرات التي سيتم تجربتها في هذه الدفعة، الاستخدام الشامل لإقراض واقتراض الأسهم، وتطبيق البيع على المكشوف مشروطاً بتطبيق اقتراض الأسهم، إضافة إلى تحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق (Off-Market Trades)، واستحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، ويتم التداول فيها على سعر الإغلاق، واستحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل (REITS).

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إن فريق جاهزية السوق، الذي يضم هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، دعا بعض شركات الاستثمار وثلاثة من أمناء الحفظ، وشركات الوساطة، للمشاركة في الاختبارات التمهيدية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق.

وذكرت أن الاختبارات الفنية ستنطلق عقب الجلسات الرسمية لتداولات البورصة، وستمتد طوال جلسات الأسبوع الجاري، حيث سيتخللها تنفيذ عمليات متنوعة على الأسواق الثلاثة (الأول والرئيسي والمزادات).

تراجع سيولة البورصة

ويواصل مستوى السيولة اليومية في البورصة الكويتية في الانخفاض، وقد تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 17% إلى 23 مليون دينار. ويترقب السوق إفصاحات البنوك والشركات التشغيلية بعد نتائج جيدة لمجموعة البنك الوطني.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد أغلقت كل مؤشرات السوق على تباين في الأداء، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.07%، وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 0.2%، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2%.