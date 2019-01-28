الذهب مستقر قرب ذروة الـ 7 أشهر

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتظل قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل الآمال في أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حين يجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع.

واستقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1301.44 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت عقود #الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1301 دولار للأوقية.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يومي 29 و30 ديسمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقر جيروم باول رئيس البنك المركزي بالمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأميركي مع تباطؤ قوة الدفع في النمو العالمي.

وتراجع البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1358 دولاراً للأوقية. وكان سعر المعدن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1434.50 دولار في 17 يناير.

وزادت الفضة 0.1% إلى 15.76 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين إلى 812.50 دولار للأوقية.