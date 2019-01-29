تفاصيل دمج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال

صدرت اليوم تفاصيل اندماج 3 بنوك إماراتية هي بنك #أبوظبي_التجاري وبنك الاتحاد الوطني، بالإضافة إلى #مصرف_الهلال.

"وبحسب بيان اطلعت عليه "العربية نت"، فإن بنك أبوظبي التجاري" سيقدم 0.5966 سهم مقابل كل سهم في "الاتحاد الوطني".

والاندماج سيجعل المجموعة المصرفية الجديدة ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في دولة #الإمارات العربية المتحدة، بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم أو ما يعادل 114 مليار دولار أميركي.

وسيشتري الكيان الجديد الناتج عن اندماج بنكي أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، مصرف الهلال الذي يمتلكه القطاع الخاص مقابل مليار درهم أو ما يعادل 272 مليون دولار، وذلك بعد توقيع مذكرة إلزامية بين الأطراف.

ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة في النصف الأول من 2019.

وعلق الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، على القراءة الإيجابية لتفاصيل الاندماج قائلا: "السوق سعرت سهمي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني قبل الإعلان عن معامل التحويل".

توقعات بتدفقات بنحو مليون دولار

وأوضح أن الكيان الجديد، سيكون الخامس من حيث دول مجلس التعاون الخليجي، بالتالي سيكون له حصة معتبرة في مؤشر أبوظبي ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وهو ما سيجذب استثمارات أجنبية التي تتبع هذه المؤشرات بمقدار مليون دولار ما إن تتم عملية الاندماج.

وقال: "إن مجموعة بنك أبوظبي التجاري الجديدة ستكون، بناء على بنكين: أبوظبي للتعاملات المصرفية العادية ومصرف الهلال للتعاملات الإسلامية ليصبح في إمارة أبوظبي بنكان يعملان كبنوك تجارية وبنكان يعملان وفق الشريعة الإسلامية.

تقييم مصرف الهلال بمليار درهم عادل؟

وعن تقييم مصرف الهلال بمليار درهم في حين يملك المصرف أصولا بـ44 مليارا، قال ياسين إنه حتى طريقة الاندماج على مراحل حيث إنه في المرحلة الأولى سيتم دمج أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، وبعد ذلك يقوم الكيان المدمج بالاستحواذ على مصرف الهلال مقابل مليار درهم إماراتي تعطي إشارات واضحة على أن هذه الأصول عليها مخاوف في التحصيل بناء على ما ظهر في "عملية الفحص النافي للجهالة".

وزاد سهم بنك أبو ظبي التجاري 26 %، منذ الثالث من سبتمبر الماضي، عندما تم تأكيد محادثات الاندماج.

وأعلن بنك الاتحاد الوطني أمس الاثنين أن الرئيس التنفيذي للبنك محمد نصر عابدين قدم استقالته. وارتفع سهم البنك بنسبة 37%.

وسيشكل الكيان الجديد ثاني أكبر مقدّم لخدمات تمويل الأفراد في الإمارات من حيث حجم الأصول، بحصة سوقية تبلغ 21% من مجمل قروض الأفراد. كما سيشكل منصة قوية للصيرفة الإسلامية؛ كثالث أكبر مصرف إسلامي في الإمارات.

وتمتلك حكومة أبوظبي نسبة 60.2%، في المجموعة المصرفية الجديدة من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، فيما سيثمر الاندماج عن إنشاء بنك أكبر وأقوى وأكثر مرونة، يتمتّع بالإمكانات اللازمة لمواجهة التغيرات في متطلبات الجهات التنظيمية.

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