إقبال كثيف من المستثمرين الأجانب على سندات خزانة مصرية

قالت #وزارة_المالية_المصرية الثلاثاء إن مستثمرين أجانب اشتروا جميع سندات الخزانة لأجل خمس سنوات التي طرحتها مصر في مزاد الأول من أمس الاثنين، في علامة على تجدد الاهتمام بدين الأسواق الناشئة.



وباع البنك المركزي المصري سندات خزانة بقيمة 1.16 مليار جنيه مصري (66 مليون دولار) لأجل خمس سنوات، بمتوسط عائد بلغ 17.59%، انخفاضا من 18.03 في المئة في المزاد المماثل السابق.



واستقر #الجنيه_المصري الثلاثاء، ليتم تداوله عند متوسط سعر 17.68 جنيه مقابل الدولار، بعد يومين متتاليين من الصعود دفعا العملة المصرية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.



وقال رئيس البحوث لدى النعيم للوساطة المالية ألين سانديب "ساهمت زيادة الاستثمار الأجنبي في الدين الحكومي بالتأكيد في دعم الجنيه، لكن هناك أيضا تحسنا بشكل عام في المعنويات العالمية، وثقة في ميزان المدفوعات المصري".



من جهتها، قالت وزارة المالية إن الأجانب اشتروا نحو 30% من أذون الخزانة، وحوالي 55% من سندات الخزانة لأجل خمس وعشر سنوات، التي عُرضت في المزاد هذا الأسبوع.



وتابع سانديب "تزامن ارتفاع قيمة الجنيه مع هبوط كبير في عائدات أذون الخزانة، حيث من المرجح أن يكون ذلك نجم عن زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك".



وشهدت عائدات السندات المصرية لأجل خمس سنوات انخفاضا في كل مزاد منذ منتصف ديسمبر كانون الأول. وتباينت العائدات أيضا على سندات مصرية لآجال استحقاق مختلفة.