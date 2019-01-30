سهم "بوينغ" يقفز بعد توقعها تسليم 900 طائرة

قفزت أسهم #بوينغ يوم الأربعاء بعدما رفعت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم توقعاتها للأرباح والتدفقات النقدية لعام 2019 في ظل انتعاش حركة #السفر_الجوي بينما أشارت إلى أنها تغلبت على تأخيرات الموردين التي أربكت إنتاج الطائرات 737 العام الماضي.

وقالت الشركة التي مقرها شيكاغو إنها تتوقع تسليم ما بين 895 طائرة و905 طائرات تجارية في 2019، ارتفاعا من 806 طائرات سلمتها العام الماضي. وعلى الرغم من أن هذا أقل قليلا من المستهدف، إلا أنه يُبقي الشركة متفوقة على منافستها #ايرباص للعام السابع بحسب رويترز.

وعلى الرغم من توقعاتها المتفائلة فإن بوينغ، وهى أكبر شركة مصدرة في #أميركا تواجه اضطرابات محتملة على عدة جبهات في 2109، ومن بينها الضغوط المالية التي يشعر بها بعض زبائن الشركة، وعلامات على تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، و #التوترات_التجارية بين #الولايات_المتحدة والصين التي تصدر بوينغ إليها طائرة من كل 4 طائرات تنتجها.

وقفزت أسهم بوينغ 6.4 بالمئة إلى 388.25 دولار للسهم.

ورفعت الشركة توقعاتها لحصة السهم من الأرباح الأساسية للعام بكامله إلى 19.90-20.10 دولار من 14.90-15.10 دولار، كما زادت توقعاتها للإيرادات إلى نطاق من 109.5 مليار إلى 111.5 مليار دولار من 98 مليار إلى 100 مليار دولار، بدعم من أداء قوي لأنشطتها التجارية والعسكرية والخدمات.