الحصان: شركات المؤشر الجديد تمثل 88% من MSCI السعودية

قال المدير التنفيذي لشركة #السوق_المالية_السعودية "تداول" خالد الحصان في مقابلة مع "العربية" إن إطلاق المؤشر الجديد "إم إس سي آي تداول 30" هو خطوة مكملة لإدراج السوق السعودية في مؤشر MSCI# للأسواق الناشئة وذلك بعد عملية انضمام تحدث في مرحلتين: المرحلة الأولى بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية للمؤشر في شهر مايو 2019، والمرحلة الثانية كجزء من المراجعة ربع السنوية في أغسطس 2019.

وأشار الحصان إلى أن الوزن التقريبي لمؤشر "إم إس سي آي" للسوق السعودية سيبلغ 2.6% في مؤشر الأسواق الناشئة من خلال 32 شركة مدرجة.

وتابع: "مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) هو مؤشر متداول مشترك يمكن من خلاله تطوير منتجات استثمارية متنوعة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات المدرجة في السوق المالية، وغيرها من منتجات المشتقات المالية الأخرى"، لافتاً إلى أن أول منتج مالي سيكون عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية الذي يرتكز على مؤشر "إم إس سي آي - تداول 30"، ويتوقع إطلاقه في الربع الثاني من سنة 2019.

طريقة حساب مؤشر "إم إس سي آي تداول 30"

وعن طريقة احتساب المؤشر، قال الحصان: "يهدف مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) لاختيار أكبر 30 شركة مدرجة من ناحية السيولة من مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع للمملكة العربية السعودية للأسواق المالية (آي إم آي) بصورة مستدامة".

وأفاد أن عدد الشركات في المؤشر يتراوح بين 25 و35 شركة مدرجة لتعكس التغيرات في السوق، مع مراجعة ربعية لهذه الشركات.

اختيار الشركات المدرجة المكونة للمؤشر

وأوضح الحصان أن معايير دخول الشركات لمؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) هي: معدل تكرار التداول، عدد أيام تداول الأسهم خلال فترة معينة مقسومة على العدد الإجمالي لأيام التداول في السوق المالية خلال الفترة ذاتها، نسبة القيمة المتداولة والقيمة المتداولة السنوية للأسهم بالنسبة للقيم السوقية المعدلة للأسهم الحرة، إلى جانب حدود ملكية الأجانب.

حساب مؤشر إم إس سي آي تداول 30

أفاد الحصان أنه بدأ حساب مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) في 5 ديسمبر 2018. وإضافة إلى ذلك، أجريت الحسابات على بيانات 5 أعوام تسبق لذلك لتحليل تاريخ الأسهم المكونة له بصورة أدق (تاريخ الأساس هو 26 نوفمبر 2013، والقيمة الأساسية تبلغ 1000).

وأشار إلى أن مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) يغطي نحو 88% من القيمة السوق لـ"MSCI" السعودية.

مؤشر MSCI السعودية

وفي سياق متصل، قال الحصان إن أداء مؤشر "MSCI" السعودية في نمو بنسبة 7.7% خلال 3 سنوات الماضية، بينما نما "MT30" بنسبة 9%.

وأوضح أن القطاع المالي يحتل حولي 47% من حجم مؤشر "إم تي 30 "، يليه المواد الأساسية بـ31%.

ونوه أن أكبر 3 شركات في هذا المؤشر هي مصرف الراجحي، البنك الأهلي، وسابك.