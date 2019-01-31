مؤشر MT30 لأسهم 30 شركة سعودية يصعد 10% بـ 2019

واصل سهم #بنك_الرياض مكاسبة ليرتفع أكثر من 2% في جلسة اليوم، بعد إعلانه تسجيل أرباح فصلية للربع الأخير من العام الماضي، بقيمة 1.35 مليار ريال، تمثل زيادة 39% مقارنةً مع الربع الأخير من عام 2017.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 23.68 نقطة بنسبة 0.28% ليقفل عند مستوى 8559.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

كما أغلق مؤشر مؤشر "إم إس سي آي تداول 30" MT30 متراجعاً 2.58 نقطة وبنسبة 0.2% إلى 1258.01 نقطة. ويسجل هذا المؤشر المستحدث الجديد ارتفاعاً بنسبة 10.26% منذ بداية العام الحالي.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، تركي فدعق لـ "العربية.نت" إن مؤشر "إم تي 30" الجديد يعكس "أداء أكبر 32 شركة سعودية مدرجة من حيث قيمة الأسهم الحرة القابلة للتداول".

وأشار فدعق إلى موعد ترقية سوق السعودية على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI والمرتقب في يونيو المقبل، موضحاً أن متابعة مؤشر MT30 من الوقت الحالي ستوفر معلومات مهمة للمستثمرين عندما ترقية السوق، وستصبح مقارنة أداء الشركات المتضمنة في هذا المؤشر أكثر وضوحاً.

وقال إن "المستثمرين العالميين سيقارنون أداء الشركات السعودية في هذا المؤشر الذي ستجري مراجعته كل 3 أشهر من الشركات المماثلة في نفس القطاعات في الأسواق الناشئة، وعندها يمكن قراءة تحرك المؤشر نحو الصعود أو التراجع".

من جهته قال محلل أسواق مالية، محمد الميموني في مقابلة مع "العربية" إن الشهر الحالي شهد أفضل أداء شهري منذ سنوات في سوق الأسهم السعودية، ولم يزل السوق يسير باتجاه صاعد على المستويين الشهري والسنوي.

وقال إن متوسط التداول اليومي يزيد على 2.8 مليار ريال، في حين وصلت التداولات في إحدى الجلسات إلى مستوى 4.2 مليار ريال.

أداء جلسة اليوم

وفي جلسة اليوم، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 149 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، الكيميائية، الإعادة السعودية، صافولا، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، إسمنت ينبع، إسمنت الجنوب، أميانتيت، والمراعي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.18% و 5.08%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، كيان السعودية، زين السعودية، الإنماء، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات #سابك الراجحي، كيان السعودية، #دار_الأركان والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية #نمو اليوم مرتفعًا 68.54 نقطة ليقفل عند مستوى 3056.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 319 صفقة.

يذكر أن إطلاق المؤشر الجديد "إم إس سي آي تداول 30" يأتي خطوة مكملة لإدراج السوق السعودية في مؤشر MSCI# للأسواق الناشئة، وذلك بعد عملية انضمام تحدث في مرحلتين: المرحلة الأولى بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية للمؤشر في شهر مايو 2019، والمرحلة الثانية كجزء من المراجعة ربع السنوية في أغسطس 2019.

وسيبلغ الوزن التقريبي لمؤشر "إم إس سي آي" للسوق السعودية 2.6% في مؤشر الأسواق الناشئة من خلال 32 شركة مدرجة.