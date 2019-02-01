الدولار الأسترالي واليوان يهبطان بفعل بيانات صينية

اتجه اليوان صوب أكبر هبوط يومي في أكثر من خمسة أشهر في التعاملات الخارجية، اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين أضرت بالمعنويات وضغطت على الدولار الأسترالي.

وتصدرت المخاوف بشأن النمو العالمي المشهد من جديد بفعل بيانات سيئة حول المصانع في الصين سيكون من شأنها على الأرجح أن تفيد عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني.

وكان الدولار الأسترالي، الذي يعد مقياسا لمخاطر الصين، الخاسر الأساسي بهبوط بلغت نسبته 1%‭ ‬إلى 0.7237 دولار أميركي، بينما تتجه العملة الأميركية إلى اختتام الأسبوع على هبوط بخسارة يومية 0.6% مقابل سلة عملات كبرى.

واستقر اليورو عند 1.1446 دولار بعدما هبط 0.3% في الجلسة السابقة. كما استقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.3109 دولار.