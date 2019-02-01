الذهب يهبط وسط تفاؤل بشأن التجارة بين أميركا والصين

هبط الذهب اليوم الجمعة وسط إقبال المستثمرين على المخاطرة في ظل حالة من التفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد تتوصلان إلى اتفاق تجاري على الرغم من أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة الأميركية أبقى المعدن الأصفر على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفض الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1316.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش. كانت الأسعار بلغت أعلى مستوى منذ 26 أبريل/نيسان يوم الخميس عند 1326.30 دولار للأونصة، وتتجه للزيادة 1.1% هذا الأسبوع.

ونزل الذهب 0.2% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1317.10 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1342.98 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين 0.5% إلى 815.50 دولار للأونصة.

وهبطت الفضة 1% إلى 15.91 دولار للأونصة، بعدما كانت قد ارتفعت في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2018 عند 16.19 دولار للأونصة.