الأسواق الناشئة تستعيد جاذبيتها..51 مليار دولار في شهر

قال معهد التمويل الدولي إن الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة اجتذبت في يناير تدفقات أموال بقيمة 51.1 مليار، وهو أعلى مستوى للتدفقات في 12 شهراً.

وأضاف المعهد أن #السندات في #الأسواق_الناشئة شهدت مشتريات صافية بقيمة 33 مليار دولار من مستثمرين "غير مقيمين" على مدار الشهر الماضي، في أعقاب تدفقات بلغت 5.4 مليار دولار في ديسمبر، بفضل إقبال المستثمرين على أسواق السندات في آسيا وأميركا اللاتينية.

واجتذبت أسواق #الأسهم في الدول النامية تدفقات بقيمة 18 مليار دولار في يناير، منها 9.2 مليار دولار ذهبت إلى #الصين.