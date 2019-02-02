البورصة المصرية تقفز 8.5% وتحقق أرباحاً قياسية في يناير

حققت البورصة المصرية أرباحاً ومكاسب "خيالية" خلال الشهر الأول من العام الجاري، حيث تمكن المؤشر الرئيسي من إضافة أكثر من ألف نقطة بدعم من عدة محفزات وأخبار إيجابية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال شهر يناير بنسبة 5.82% رابحاً نحو 43.6 مليار جنيه، بعدما قفز إلى مستوى 793.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات الشهر، مقابل نحو 749.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات شهر ديسمبر 2018.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 8.5% عند مستوى 14126 نقطة، مقابل نحو 13035 نقطة بإغلاق ديسمبر الماضي مضيفاً نحو 1091 نقطة.

وعلى مستوى سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، فقد قفز خلال تعاملات يناير بنسبة 12.05% عند مستوى 83.01 جنيه، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه.

في المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.4% خلال تعاملات يناير، عند مستوى 683 نقطة، مقارنة بنحو 693 نقطة في إغلاق تعاملات ديسمبر 2018 فاقداً 10 نقاط.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي تراجع بنسبة 0.25% عند مستوى 1722 نقطة، مقابل 1727 نقطة في إغلاق تعاملات شهر ديسمبر الماضي فاقداً 5 نقاط.

وتتمثل المحفزات التي دعمت أداء المؤشر خلال الشهر الجاري، في توقعات رفع الفائدة وارتفاع الجنيه أمام #الدولار، فضلاً عن عودة الاستثمار الأجنبي على أذون و #سندات_الخزانة التي دفعت العائد عليها للهبوط لأدنى مستوى منذ يونيو الماضي.

وأعلنت #بورصة_مصر المراجعة الدورية الأولى لعام 2019، والتي شهدت خروج 8 شركات من مؤشر "إيجي إكس 30"، مقابل دخول ثمانية أخرى، منها شركتين جديدتين هما شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، اللتان بدأ التداول عليهما في أكتوبر 2018.

على صعيد التعاملات الأسبوعية، خيم الارتفاع على جميع المؤشرات وسط تحسن شهية المستثمرين بدعم توقعات خفض الفائدة وارتفاع قيمة الجنيه.

وخلال تعاملات الأسبوع، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.5%، مضيفاً 620 نقطة. كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.7%، وأيضاً ارتفع المؤشر المئوي بنسبة 1.6%.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 793.4 مليار جنيه، مقابل 765.29 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، رابحاً 28.11 مليار جنيه.