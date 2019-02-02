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"وول ستريت" تغلق على حيرة بين "أمازون" و"البطالة"

المصدر: العربية.نت
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أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة "وول ستريت" متباينة أمس الجمعة، مع تجاذب السوق، بين موجة تفاؤل أثارتها قفزة في نمو الوظائف في أميركا خلال يناير، وتوقعات ضعيفة من #أمازون وجهت ضربة إلى أسهم شركات التجزئة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 64.22 نقطة، أو 0.26%، إلى 25063.89 نقطة، في حين ارتفع ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 2.43 نقطة، أو 0.09%، ليغلق عند 2706.53 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 17.87 نقطة، أو 0.25%، إلى 7263.87 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد آند بورز 1.58% وناسداك 1.38% وداو جونز 1.32 نقطة.

كلمات دالّة

#أمازون

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