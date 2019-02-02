"وول ستريت" تغلق على حيرة بين "أمازون" و"البطالة"

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة "وول ستريت" متباينة أمس الجمعة، مع تجاذب السوق، بين موجة تفاؤل أثارتها قفزة في نمو الوظائف في أميركا خلال يناير، وتوقعات ضعيفة من #أمازون وجهت ضربة إلى أسهم شركات التجزئة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 64.22 نقطة، أو 0.26%، إلى 25063.89 نقطة، في حين ارتفع ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 2.43 نقطة، أو 0.09%، ليغلق عند 2706.53 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 17.87 نقطة، أو 0.25%، إلى 7263.87 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد آند بورز 1.58% وناسداك 1.38% وداو جونز 1.32 نقطة.