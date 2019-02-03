ارتفاعات "لافتة" وسيولة بورصة الكويت تقفز 65% في يناير

شهد الشهر الأول من العام الجديد ارتفاعات لافتة في سيولة #البورصة_الكويتية ، حيث قفز متوسط السيولة اليومية إلى نحو 28 مليون دينار، أي أعلى بـ65% عن متوسط السيولة اليومية خلال 2018.

وكان لأخبار ترقية البورصة المرجحة لمؤشر #MSCI في يونيو من هذه السنة، إضافة إلى اتفاق بنكي #بيت_التمويل_الكويتي والأهلي المتحد البحريني على سعر الاندماج بينهما، أثر في تحول سيولة أجنبية ومحلية نحو البورصة الكويتية.

وحققت القيمة الرأسمالية مكاسب بنسبة 2.5%، ليصل إجمالي القيمة إلى 29.8 مليار دينار.

وأغلقت مؤشرات السوق على ارتفاع في الأداء، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.5%، وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 3%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.2%.