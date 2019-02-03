مواجهة جديدة بين الخرافي و"العلي"على خصخصة بورصة الكويت

سيتنافس تحالفان على خصخصة #البورصة_الكويتية حيث ستتم المزايدة على حصة تتراوح بين %26 و%44 من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت.

والتحالفان هما:

•التحالف الأول بقيادة شركة #الاستثمارات_الوطنية ، ويضم شركة الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار وبورصة أثينا. ويتبع هذا التحالف #مجموعة_الخرافي التي تعتبر أكبر مالك في شركة الاستثمارات بنسبة 63% عن طريق شركة الخير الوطنية، الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي.

•أما التحالف الثاني فيضم البنك التجاري مع بورصة مدريد. ويتبع هذا التحالف مجموعة #سالم_العلي التي تعتبر المالك الأكبر في البنك عبر شركة الشرق القابضة بنسبة 23%، والشركة هي الذراع الاستثمارية لمجموعة سالم العلي.

ويبدو أن المواجهة ستكون هذه المرة بين مجموعتي الخرافي وسالم العلي للظفر بالبورصة، علما أن هاتين المجموعتين سبق أن تواجهتا مرات عدة في استثمارات محلية على رأسها شركة زين.

وكانت هيئة أسواق المال أبلغت الشركات المهتمة بملف خصخصة بورصة الكويت، بأن آخر موعد لتقديم المستندات هو الخميس 31 يناير الماضي.

ويرجح أن التنافس سيكون على الحد الأقصى البالغ 44%، وهو ما لمح إليه وزير المالية في تصريحات سابقة بأن الحكومة ستكتفي بالحد الأدنى المسموح لها بتملكه في شركة البورصة عند 6%، علما أن 50% من ملكية البورصة ستطرح في اكتتاب عام للمواطنين في وقت لاحق طبقا لقانون خصخصة البورصة.