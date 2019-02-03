"أبوظبي الأول" يدرس رفع تملك الأجانب ومكاسب قوية للسهم

سجل سهم #بنك_أبوظبي_الأول مكاسب قوية اليوم الأحد بعد الإعلان عن النية لزيادة نسبة تملك الأجانب في البنك من 25% الى 40%.

ومن المنتظر أن يناقش المساهمون هذه الخطوة في اجتماعهم في 25 من فبراير الجاري.

وحقق سهم #أبوظبي_الأول مكاسب جيدة في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.76%، إلى مستوى 15 درهما.

وكان البنك أعلن عن أرباحه نهاية الأسبوع الماضي حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي الأول بنسبة 4%، لتصل إلى 2.93 مليار درهم.

وجاءت النتائج قريبة من توقعات المحللين عند 3 مليارات درهم.

وقفزت إيرادات الاستثمار الفصلية بنسبة 73%، لتصل إلى 800 مليون درهم.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين بواقع 74 فلسا للسهم.