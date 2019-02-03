"أمانة للتأمين" تحدد فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة

أعلنت شركة #أمانة_للتأمين التعاوني تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

ووفقا لبيان للشركة على "تداول"، ستبدأ فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتابات في الأسهم الجديدة يوم الاثنين 4 فبراير 2019 وتنتهي يوم الاثنين 11 فبراير 2019، فيما تنتهي مرحلة الاكتتاب الخميس 14 فبراير 2019.

وفيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي، قالت الشركة إنه يُسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وأشارت إلى أنه في حال تبقي أسهم لم يُكتتب فيها، ستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية الطرح "الأهلي كابيتال" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة أمانة للتأمين التعاوني في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وعن المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب، أكدت أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.