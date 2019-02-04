أعلى مشتريات أجنبية للأسهم السعودية بـ 4.4 مليار ريال

سجل المستثمرون الأجانب في يناير أعلى مشتريات شهرية لأسهم الشركات السعودية المدرجة منذ بدء استثماراتهم في السوق.

وبلغ صافي #مشتريات_الأجانب للأسهم السعودية المدرجة، نحو 4.4 مليار ريال، وهي الأعلى على الإطلاق منذ فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو عام 2015.

كما ارتفعت القيمةُ السوقية للملكية الأجنبية إلى 101 مليار ريال ليستحوذ الأجانب على نحو 5% من إجمالي القيمة السوقية للسوق السعودي بنهاية يناير الماضي.

وتأتي هذه الاستثمارات استباقا لتفعيل ترقية #السوق_السعودية #تداول لمؤشرات الأسواق الناشئة في مارس المقبل.