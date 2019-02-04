الدولار ينتعش منهياً خسائر دامت أسبوعين

ارتفع الدولار اليوم الاثنين، منهياً سلسلة خسائر استمرت على مدى أسبوعين، حيث تلقت العملة الدعم من بيانات قوية للوظائف الأميركية في سوق تتسم بالحذر عموماً تجاه توقعات الأصول عالية المخاطر.

ومع إغلاق معظم أسواق آسيا في عطلة هذا الأسبوع، استفاد #الدولار من المحادثات التجارية التي اختتمت حديثاً بين الصين والولايات المتحدة، مع اتجاه الدولار لتسجيل أكبر ارتفاع في يومين مقابل اليوان في سنة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية يوم الجمعة، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة قفزت بمقدار 304 آلاف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات، ومحققة أكبر ارتفاع منذ فبراير 2018.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1% إلى 95.70، بعد أن سجل انخفاضاً على مدى أسبوعين متتاليين.

وظلت أسواق العملات عموماً تتحرك في نطاقات ضيقة في التعاملات الآسيوية المبكرة، مع تداول اليورو مستقراً عند 1.1455 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3073 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، في حين يتوقع المحللون أن يظل الإسترليني متقلباً مع استمرار الضبابية بشأن الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.

ويجتمع بنك إنجلترا المركزي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة مستقرة.