تراجع سهم سوني بأكثر من 8% بعد هبوط أرباح قطاع الألعاب

تراجع سهم شركة " #سوني " بأكثر من 8% في تداولات اليوم، وهي أعلى نسبة تراجع منذ يونيو عام 2016.

هذا التراجع يأتي بعد إعلان الشركة عن انخفاض الأرباح التشغيلية لقطاع الألعاب بـ14% للربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2017 لتسجل 73 مليار ين ما يعادل 660 مليون دولار.

كما تراجعت مبيعات الشركة لأجهزة الـPS4 بـ10% في الربع الرابع 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017 إلى 8 ملايين جهاز.

ومن المرجح أن تتجاوز مبيعات أجهزة الـ PS4# التي تم إطلاقها قبل 6 أعوام، 100 مليون جهاز بحلول منتصف عام 2019.