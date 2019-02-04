كلمة سر "مدفونة" تكبّد هذه الشركة 190 مليون دولار

استفاق مستثمرو #العملات_الرقمية عبر منصة تداول كندية على خبر مفجع، بعد أن أدركوا أن وصولهم إلى أموالهم التي تقدر بـ190 مليون دولار، بات مرهوناً بمعرفة "كلمة سر" دفنت مع الرئيس التنفيذي للمنصة الذي توفي أخيراً!

وأصبحت منصة التداول QuadrigaCX الآن مدينة بكل تلك الملايين من الدولارات لمستخدمي المنصة، بسبب عدم معرفة موظفيها بكلمة السر التي احتفظ بها مديرها المتوفى لنفسه، في إطار سعيه لتشفير الوصول إلى تلك الأموال.

وبعد محاولات مستميتة، أدرك المستخدمون أن الأموال التي استثمروها على منصة التداول باتت غير متاحة، وبات جزء منها مهددا بـ"التبخر"، بحسب ما أكدته أرملة Gerald Cotten مؤسس ومدير المنصة المتوفى.

وتنهال على منصة التداول شكاوى المستثمرين الذين أصابهم الهلع، بعدما واجهوا مشاكل أثناء محاولة سحب أموالهم، إلى جانب صعوبة التواصل مع إدارة المنصة، بحسب ما نقله موقع "بزنس إنسايدر"، الذي أشار إلى أن مديري المنصة الجدد قرروا إيقافها مؤقتاً، فيما يعتزمون بيع عمليات المنصة للحصول على أموال كفيلة بتعويض المستثمرين المتضررين.