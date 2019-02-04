مشتقات للأسهم السعودية عبر "فوتسي راسل" قريباً

قالت #ناسداك_دبي و #فوتسي_راسل اليوم الاثنين إنهما وقعتا اتفاق ترخيص لتدشين مشتقات تقوم على مؤشرات فوتسي راسل للأسهم السعودية في الأشهر المقبلة.

وأضافتا في بيان مشترك أن الخطوة تأتي في إطار توسع سوق #مشتقات ناسداك دبي، وبعد إطلاق #عقود_آجلة للأسهم المفردة في 12 شركة سعودية.

وقال البيان الصادر اليوم إن العقود الآجلة، بجانب مشتقات أخرى سيجري إطلاقها، تهدف إلى جذب #المستثمرين العالميين والإقليميين بما في ذلك "الصناديق المتعددة التي تستخدم مؤشرات فوتسي راسل كمؤشرات معيارية للاستثمار في الأسهم السعودية".

وستحصل #السوق_المالية_السعودية على وضع #السوق_الناشئة من فوتسي راسل في مارس آذار وتنضم إلى مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة في منتصف العام، مما قد يجذب 5 مليارات دولار من الصناديق الخاملة المرتبطة بالمؤشرات ومليارات أخرى من الصناديق النشطة.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 9% منذ بداية العام الجاري في الوقت الذي تزيد فيه تدفقات الأموال قبيل انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.