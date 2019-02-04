منطقة اليورو تشهد أقل ثقة للمستثمرين بـ 4 أعوام

سجلت ثقة المستثمرين في منطقة #اليورو أقل مستوى، فيما يزيد عن 4 أعوام في فبراير، ويرجع ذلك بصفة أساسية للمخاوف بشأن #خروج_بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مجموعة #سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين بمنطقة اليورو نزل إلى -3.7 في فبراير شباط من -1.5 لينخفض للشهر السادس على التوالي، مسجلاً أقل مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز قراءة عند -0.6.

كما نزل مؤشر فرعي بشأن الأوضاع الحالية للشهر السادس على التوالي، منخفضا لأقل مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2016.

وأظهر مؤشر منفصل لمعنويات المستثمرين في #ألمانيا تراجعاً في فبراير شباط إلى 3.1 من 6.1 لينخفض للشهر الرابع على التوالي، مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس آب 2012.