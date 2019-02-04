هبوط الذهب مع انحسار العزوف عن المخاطرة

تراجعت أسعار #الذهب اليوم الاثنين مع انحسار العزوف عن المخاطرة وسط دلائل على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في حين ظل الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس.



ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1313.01 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 أبريل عند 1326.30 دولار يوم الخميس الماضي.



وهبط الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1317.3 دولار للأونصة.



ويقترب الدولار الأميركي من أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين بفضل بيانات #الوظائف_الأميركية القوية.



ورغم الدلائل على قوة الاقتصاد، فثمة توقعات واسعة النطاق بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مستقرة هذا العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تنامي المخاوف بشأن النمو العالمي ولاسيما في الصين وأوروبا.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير على البلاديوم في المعاملات الفورية حيث سجل 1350 دولارا للأوقية.



وانخفض كل من الفضة والبلاتين 0.6 بالمئة لتسجل الفضة 15.80 دولار للأونصة والبلاتين 817 دولارا.