هيئة السوق توافق على رفع رأسمال الراجحي لـ25 مليار ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب #مصرف_الراجحي زيادة رأس ماله من 16.25 مليار ريال إلى 25 مليار ريال وذلك بمنح 7 أسهم مجانية مقابل كل 13 سهما قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق.

وأوضحت هيئة السوق في بيان لها، على أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 8.75 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 1,625,000,000 سهم إلى 2,500,000,000 سهم، بزيادة قدرها 875,000,000 سهم.

على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.