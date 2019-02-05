أسعار الذهب ترتفع وتحسن شهية المخاطرة يكبح المكاسب

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الشراء، بعد أن لامست الأسعار أدنى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع خلال الجلسة السابقة، لكن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1315 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1308.20 دولار في آخر جلسة.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة إلى 1319.10 دولار للأوقية.

واتسمت السيولة بالضعف في أسواق الذهب الآسيوية، نظراً لأن جزءاً كبيراً من المنطقة في عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة.

وقالت رينيشا تاشناني مديرة أبحاث السلع الأولية وسوق الصرف في مونارك نتورث كابيتال: "الاتجاه العام مازال إيجابياً للذهب ونوصي بالشراء عند تراجع الأسعار".

وزاد البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1367.50 دولار للأوقية، فيما ارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 15.91 دولار، في حين استقر البلاتين عند 817.50 دولار.