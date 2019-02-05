الأسهم المصرية تقفز بعد إقرار دفعة من القرض الدولي

حققت مؤشرات #البورصة_المصرية مكاسب قوية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم مشتريات قوية للمستثمرين المصريين والعرب بأول يوم تداول بعد الإعلان عن اقرار الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء للمؤسسات المصرية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت 4ر14 مليار جنيه ليصل إلى 1ر812 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر2 مليار جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وربح مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" ما نسبته 55ر2 % ليغلق عند مستوى 11ر14733 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5ر0 % مسجلا 53ر689 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 78ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 66ر1745 نقطة.

وفي منتصف الجلسة قفز سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي ليسجل أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2018، بالتزامن مع إعلان نتائج الأعمال السنوية واقتراح توزيعات الأرباح، حيث صعد سهم البنك بنسبة 1.87% عند مستوى 87.7 جنيه كأعلى مستوى منذ أغسطس 2018. وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول على السهم نحو 34 مليون جنيه من خلال 389 ألف سهم.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.42% مضيفاً نحو 7 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 1732 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الاثنين إلى نحو 1739 نقطة حتى منتصف تعاملات الثلاثاء.

فيما استقر مؤشر #الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" عند مستوى 686 نقطة.

واتجهت تعاملات #المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي 4.55 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي 2.007 مليون جنيه و2.54 مليون جنيه على التوالي.