بدء اكتتاب حقوق الأولوية لـ"أمانة للتأمين"

ينطلق اليوم الاثنين في #السوق_السعودية الاكتتاب على 10 ملايين سهم من أسهم حقوق أولوية شركة #أمانة_للتأمين التعاوني بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، لزيادة رأسمال الشركة من 140 مليون ريال إلى 240 مليون ريال.

ويجري الاكتتاب في مرحلة واحدة على فترتين هما التداول والاكتتاب على أن تنتهي فترة التداول يوم 11 فبراير الجاري، وتستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية يوم 14 من نفس الشهر.

يشار إلى أنه وفقا للآلية الجديدة المطورة لحقوق الأولوية المتداولة، التي يكون فيها الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية خلال فترة واحدة بدلاً عن فترتين منفصلتين، فإن فترة التداول وفترة الاكتتاب ستبدآن في اليوم نفسه في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم الثامن من بداية الفترة، بينما تستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية اليوم الـ11 من بداية الفترة نفسها، وسيكون في إمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق الأولوية خلال فترة التداول، وذلك من خلال بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية، كما سيكون في إمكان المستثمرين الجدد خلال فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق، التي يتم شراؤها خلال فترة التداول.

وأشارت شركة أمانة للتأمين التعاوني إلى أنه يسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب كليا أو جزئيا في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة سيكون وفقا لما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد، موضحة أنه في حال تبقى أسهم لم يكتتب فيها، فستطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما أوضحت للمستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، لكي لا يتعرضوا للانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب، وللحصول على نسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية وقيمة الحق الإرشادية، فإنه يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية "تداول".

وأكدت شركة #الأهلي_المالية "الأهلي كابيتال"، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية الطرح على التزامها بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة أمانة للتأمين التعاوني في حال عدم تغطية الاكتتاب، لافتة إلى أن نشرة الإصدار تم نشرها على موقع هيئة السوق المالية.