ما هي شروط الإعفاء من الاستحواذ الإلزامي بسوق الكويت؟

قالت مصادر مطلعة لصحيفة الجريدة الكويتية إن هيئة أسواق المال أعفت من يملك 30% كحصة في شركة مدرجة من تقديم عرض #استحواذ_إلزامي لكل الأسهم، في حال كان ينوي تقديم عرض #شراء_جزئي.

ويعرف عرض الشراء الجزئي بأنه المحاولة أو الطلب بشراء نسبة تؤدي إلى الحصول على ما لا يقل عن 30% ولا تزيد على 50% من رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي.

ويؤخذ بعين الاعتبار ألا تقل النسبة المراد الحصول عليها عن 5% من إجمالي رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، وأن يلتزم مقدم عرض الشراء بتقديم العرض لكل المساهمين، وأن يتم توزيع أسهم مساهمي الشركة محل الشراء بطريقة النسبة والتناسب.

وأوضحت المصادر أن هذا الإعفاء جاء ضمن التسهيلات والأطر التنظيمية التي أجرتها هيئة #أسواق_المال على تنفيذ الصفقات في #بورصة_الكويت.