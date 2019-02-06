الذهب يستقر بعدما أجج خطاب ترمب مخاوف الإغلاق الحكومي

استقرت أسعار #الذهب اليوم الأربعاء بعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطابه لحالة الاتحاد ببناء جدار حدودي بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

واستقرت #أسعار_الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 5:46 بتوقيت غرينتش.

واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولار للأوقية.

وتحدث ترمب في مجلس النواب في مواجهة خلاف سياسي بشأن مطالبته الديمقراطيين بإنهاء معارضتهم لتمويل جدار حدودي يقول إنه ضروري لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وتسبب طلب ترمب تمويلا قيمته 5.7 مليار دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يوما وانتهى في 25 يناير. وهدد ترمب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

واستقر مؤشر #الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين.

وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.2 %، إلى 1379 دولار للأوقية.

وتراجعت #الفضة 0.3 % إلى 15.79 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.1 % إلى 815 دولارا.