مؤشر الأسهم السعودية يخترق مستوى قياساً جديداً

دفعت النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، التفاؤل لدى المستثمرين والذي تعزز أساساً مع ترقب ترقية مؤشر الأسهم إلى رتبة الأسواق الناشئة خلال العام الحالي.

وبرغم تراجع أرباح الشركة السعودية للكهرباء، فقد جاء هذا التراجع أقل من توقعات المحللين، الذين أبدى عدد منهم تفاؤله بمستقبل أداء الشركة.

ومع النتائج القوية لقطاع البنوك، وقطاع البتروكيماويات، يواصل مؤشر الأسهم السعودية اختراق مستويات قياسية تفوق مستوى 8600 نقطة.

وقال تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن تراجع أرباح السعودية للكهرباء بنسبة 74% رغم زيادة إيراداتها، يرجع إلى تأثرها بارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع التعرفة وتطبيق المعايير المحاسبية بجانب عوامل أخرى.

وتحدث فدعق عن توقعات متفائلة ستنعكس عبر تطوير القطاعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 9.41 نقطة ليقفل عند مستوى 8633.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 114 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، الجوف، المتحدة للتأمين، تبوك الزراعية، وهرفي للأغذية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الاتحاد، المملكة، اتحاد الاتصالات، الخزف السعودي، وأنابيب السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و5.29%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، كيان السعودية، دار الأركان، اتحاد الاتصالات، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، الراجحي، الإنماء، الشرقية للتنمية، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 33.39 نقطة ليقفل عند مستوى 3201.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 68 ألف سهم تقاسمتها 168 صفقة.