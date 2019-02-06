مساهمو "الاتحاد للتأمين" يعاقبون الشركة على قرارات ساما

عاقب مساهمو الاتحاد للتأمين التعاوني الشركة في تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق السعودية بعد قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وانخفض سهم "الاتحاد" بأكثر من 6%، ليصل السهم إلى 25.7 ريال، بعد خسارة نحو 1.7 ريال.

وأمس أصدرت "ساما" قراراً بمنع شركة #الاتحاد_للتأمين التعاوني من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات ابتداء من يوم الثلاثاء على أن يسمح لها الإضافة على الوثائق السارية، وتجديد الوثائق الصادرة من الشركة.

وخلال التعاملات بلغت قيمة التداول 39 مليون ريال، بأحجام تداول بلغت 1.5 مليون سهم.

وأوضحت "ساما" أن هذا القرار جاء نتيجةً ملاحظة مخالفات جسيمة على الشركة والمتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات، والعناية بالعملاء وعدم فعالية أنظمتها التقنية.

وأكدت #ساما أن المنع لن يُرفع حتى يثبُت لها تصحيح #الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنها سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى في حال عدم الالتزام.