منح "فالكم" رخصة تقنية التمويل الجماعي بالسعودية

أعلنت #هيئة_السوق_المالية في #السعودية موافقة مجلس إدارة الهيئة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة #فالكم للخدمات المالية لإنشاء منصة تمويل الملكية الجماعية.

وقالت الهيئة في بيان على موقع #السوق_المالية_السعودية اليوم، إنها منحت موافقتها بناء على الأنظمة الهادفة إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية #فينتك في السوق المالية بالمملكة.

وبناءً على هذا التصريح، ستتمكن شركة فالكم للخدمات المالية من اختبار منتج #تمويل_الملكية_الجماعية الذي من خلاله يستطيع المستثمرون المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل حصة في أسهمها.

وتقدم تلك الخدمة عن طريق بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها شركة فالكم للخدمات المالية.