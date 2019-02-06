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منح "فالكم" رخصة تقنية التمويل الجماعي بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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أعلنت #هيئة_السوق_المالية في #السعودية موافقة مجلس إدارة الهيئة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة #فالكم للخدمات المالية لإنشاء منصة تمويل الملكية الجماعية.

وقالت الهيئة في بيان على موقع #السوق_المالية_السعودية اليوم، إنها منحت موافقتها بناء على الأنظمة الهادفة إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية #فينتك في السوق المالية بالمملكة.

وبناءً على هذا التصريح، ستتمكن شركة فالكم للخدمات المالية من اختبار منتج #تمويل_الملكية_الجماعية الذي من خلاله يستطيع المستثمرون المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل حصة في أسهمها.

وتقدم تلك الخدمة عن طريق بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها شركة فالكم للخدمات المالية.

كلمات دالّة

#فينتك, #فالكم, #هيئة السوق المالية, #السعودية, #تمويل الملكية الجماعية, #السوق المالية السعودية

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