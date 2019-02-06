"سوفت بنك" تعلن إعادة شراء أسهم بـ5.5 مليار دولار

أعلنت مجموعة #سوفت_بنك اليابانية اليوم الأربعاء عن إعادة شراء أسهم بقيمة 5.5 مليار دولار، في الوقت الذي حققت فيه زيادة نسبتها 60% في الأرباح التشغيلية الفصلية بدعم ارتفاع تقييم استثماراتها التكنولوجية.

وقالت مجموعة سوفت بنك إنها ستعيد شراء 112 مليون سهم بقيمة 600 مليار ين (5.5 مليار دولار) في الأحد عشر شهرا المقبلة، أو نحو 10.3% من إجمالي أسهمها القائمة باستثناء أسهم الخزينة.

تأتي إعادة شراء الأسهم بعدما جمعت مجوعة سوفت بنك 2.35 تريليون ين في ديسمبر كانون الأول عن طريق إدراج ثلث أسهمها في شركة الاتصالات المحلية سوفت بنك كورب التي أعلنت أمس الثلاثاء قفزة نسبتها 24 % في أرباحها التشغيلية الفصلية.

وقالت سوفت بنك إن أرباحها التشغيلية في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول بلغت 438.3 مليار ين (3.99 مليار دولار) مقارنة مع 274 مليار ين في الفترة المقابلة قبل عام. واستندت أرقام العام السابق إلى معايير محاسبية سابقة.