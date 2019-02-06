13.1 مليار دولار استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن صافي استثمارات الأجانب في #أدوات_الدين الحكومية بلغ نحو 13.1 مليار دولار بنهاية يناير.



ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.



وأضاف كجوك في مؤتمر صحافي بالقاهرة رداً على سؤال لرويترز "الأرقام المبدئية لصافي استثمارات الأجانب بنهاية يناير تبلغ نحو 13.1 مليار دولار... قد تزيد الأرقام النهائية بنحو 100 مليون دولار".



وتابع كجوك أن متوسط عائد السندات للفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي بلغ 18.5% ومتوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5%.



وأضاف "إجمالي خدمة الدين بلغ 207 مليارات جنيه في النصف الأول من 2018-2019 مقابل 173 مليار جنيه قبل عام".



وقال كجوك "أقساط الديون على مصر تبلغ 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019... تم سداد جزء كبير من الأقساط وجزء آخر تمت هيكلته من خلال مد أجل السداد".

