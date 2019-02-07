الذهب ينزل لأقل سعر في أسبوع بفعل صعود الدولار

تراجع #الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع اليوم الخميس تحت ضغط من صعود #الدولار لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وشبح إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة أبقت المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا فوق مستوى 1300 دولار المهم.



وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1303.75 دولار للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1302.11 دولار.

وكانت الأسعار نزلت 0.7% في الجلسة السابقة في أكبر خسائرها ليوم واحد منذ 18 يناير كانون الثاني.



وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1308.30 دولار.



وزاد البلاديوم 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1374 دولارا للأونصة.



واستقرت الفضة عند 15.65 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.1% إلى 802.50 دولار.