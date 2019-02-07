شركات الاستثمار ترفض آلية رسوم الاشتراك في بورصة الكويت

رفض اتحاد شركات الاستثمار قرار #بورصة_الكويت، بشأن تعديل آلية احتساب رسوم الاشتراك السنوي، وقال الاتحاد في كتاب موجه إلى هيئة أسواق المال إنه "بناء على طلب شركة بورصة الكويت من الشركات المدرجة تعديل نظام الرسوم إلى نظام معدل متوسط قيمة التداول اليومية، الذي نرى أنه لا يخدم المصلحة العامة، وكذلك لا نرى له مثيلا في الأسواق الخليجية والعربية، وهي أسواق ناشئة وشبه ناشئة، مما يعزز رأينا بعدم مواءمته للمصلحة العامة".

وطلب الاتحاد تحديد موعد مع الهيئة في أقرب فرصة قبل تاريخ 2019/2/15ــ وهو الموعد الذي حددته شركة البورصة لتنفيذ القرار ــ للتباحث في هذا الشأن، ولتفادي الأضرار المتوقعة حال تنفيذ هذا القرار على الشركات المدرجة في البورصة.